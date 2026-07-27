Местные арбузы и дыни появились на ярмарке выходного дня в Хабаровске

В Краевом сельскохозяйственном фонде подвели итоги работы ярмарки выходного дня, на которой местные фермеры могут реализовать свою продукцию. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Традиционно на ярмарке можно было приобрести овощи, выращенные территории Хабаровского края, -, огурцы, помидоры, кабачки — и зелень. Лидером среди овощей стал картофель.
На прилавках появились и долгожданные ягоды и фрукты — арбузы, дыни, дальневосточные абрикосы, ежевика.
Большим спросом пользовались кукуруза и мед.
Суббота, 25 июля, стала рекордной по проданной сельхозпродукции — 3,5 тонны на общую сумму 1,1 млн рублей.
В воскресенье хабаровчане и гости краевой столицы на ярмарке были не столь активны. Они приобрели 2 тонны различной продукции на 650 тысяч рублей.
Всего за 26 дня торговли жители Хабаровского края приобрели 42 тонны продукции на общую сумму 13,4 млн рублей.
Напомним, что ярмарка выходного дня работает по субботам и воскресеньям на территории краевого цирка с 8 до 15 часов.