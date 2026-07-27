В Хабаровском крае благоустроят место, где Невельской поднял русский флаг

— Считаю, что нам надо более активно позиционировать историю открытия Приамурья, освоения его и Дальнего Востока в целом российскими исследователями. Жду от профильного министерства, муниципалитетов и бизнеса предложения конкретных проектов в этой части, — сказал Дмитрий Демешин.