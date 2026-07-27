В Хабаровском крае благоустроят место, где Невельской поднял русский флаг

В Хабаровском крае благоустроят Петровское зимовье в Николаевском районе — историческое место, связанное с началом российского освоения Приамурья. Решение принял губернатор Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в район.
Именно здесь в 1850 году начальник Амурской экспедиции капитан Геннадий Невельской основал первое русское поселение в Приамурье и поднял российский флаг.
«Мы в Хабаровском крае храним память о великих предках-путешественниках. Геннадий Иванович поднял здесь русский флаг и, основав первое поселение, не отступил, развил эту землю», — сказал Дмитрий Демешин.
В 1855 году базу экспедиции по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского перенесли из Петровского в Николаевский пост, на месте которого сегодня находится Николаевск-на-Амуре. Само Петровское зимовье до 1860-х годов оставалось временной перевалочной базой российских торговых компаний.
Сегодня на месте первого поселения установлен памятный знак. Территория имеет статус объекта культурного наследия. Теперь здесь появятся беседка и малые архитектурные формы, напоминающие об истории Петровского зимовья и людях, которые осваивали дальневосточные берега. Работы организует Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края».
Губернатор считает, что история освоения Приамурья и Дальнего Востока российскими исследователями должна быть более заметной.
— Считаю, что нам надо более активно позиционировать историю открытия Приамурья, освоения его и Дальнего Востока в целом российскими исследователями. Жду от профильного министерства, муниципалитетов и бизнеса предложения конкретных проектов в этой части, — сказал Дмитрий Демешин.
Во время поездки глава региона также возложил цветы к православному кресту на месте первого русского кладбища в низовьях Амура. Здесь похоронены участники Амурской экспедиции и жители Петровского, в том числе двухлетняя дочь Геннадия Невельского Катя. Девочка не пережила суровых условий жизни на Дальнем Востоке.
Это место напоминает не только о географических открытиях и создании первых поселений, но и о цене, которую заплатили первопроходцы за освоение дальневосточных земель.
По словам губернатора, Петровский пост — одна из исторических точек, связанных с формированием российского присутствия на Дальнем Востоке.