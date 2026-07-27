В городе Свободном весь общественный транспорт перевели на экотопливо

«Переход общественного транспорта на газомоторное топливо я оцениваю положительно. Это позволяет нам в городе улучшить экологическую обстановку и качество обслуживания на пассажирских маршрутах. Жители города также положительно оценивают работу новых автобусов на городских маршрутах. Получаем только хорошие отклики. Это позволяет нам увеличить количество перевозимых пассажиров и уменьшить количество личного транспорта на улично-дорожной сети города», — сказал мэр Владимир Константинов.