В городе Свободном весь общественный транспорт перевели на экотопливо

Весь общественный транспорт в городе Свободном перевели на экотопливо при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
«Переход общественного транспорта на газомоторное топливо я оцениваю положительно. Это позволяет нам в городе улучшить экологическую обстановку и качество обслуживания на пассажирских маршрутах. Жители города также положительно оценивают работу новых автобусов на городских маршрутах. Получаем только хорошие отклики. Это позволяет нам увеличить количество перевозимых пассажиров и уменьшить количество личного транспорта на улично-дорожной сети города», — сказал мэр Владимир Константинов.
На данный момент по улицам города курсируют 33 экоавтобуса и 8 машин «Экотакси Свободного». Помимо снижения объема вредных выбросов в атмосферу, переход на новый вид топлива позволил снизить затраты примерно на 42% — благодаря только цене на дизель.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.