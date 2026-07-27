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В Ростове из-за атаки беспилотников поврежден центр помощи бездомным

В Ростове из-за налета дронов из центра помощи бездомным эвакуировали 43 постояльца.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил обновленные данные о последствиях ночной воздушной атаки. Среди пострадавших объектов оказалось социальное учреждение — центр для людей, оставшихся без жилья.

По данным главы региона на 10:00 27 июля, область пережила массированный налет. Силы ПВО уничтожили около полусотни дронов над Ростовом, Таганрогом и четырьмя районами: Чертковским, Тарасовским, Шолоховским и Миллеровским.

В донской столице обломки упали на жилые кварталы. За медпомощью обратились восемь человек, шестерых пришлось отправить в больницу. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с сильными ожогами и переломами, у остальных госпитализированных — средняя степень тяжести.

Под удар попал и центр для бездомных. В момент происшествия там дежурили трое сотрудников и находились 43 постояльца.

— Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, — сообщил Юрий Слюсарь.

Всего в городе зафиксированы повреждения трех многоэтажек, 17 частных домов, нескольких автомобилей, кафе, складов и самого соцучреждения. Пожар на складе на площади 400 квадратных метров полностью потушен. В границах пострадавших домов введен режим ЧС. Жителей эвакуировали, 56 человек остаются в пункте временного размещения, где им доступна медицинская помощь. Полиция оцепила поврежденные территории, начал работу мобильный штаб для решения бытовых вопросов и восстановления документов.

В Таганроге обломки частично повредили производственное здание. Там обошлось без пожаров и раненых. Информация о последствиях уточняется.

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