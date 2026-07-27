Семь взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области за неделю

За минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировали девять происшествий на водоемах. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Печальной статистикой 27 июля поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, трагедии произошли в Балахнинском и Лысковском округах. Там за сутки, 22 июля, утонули два человека. А до этого «Валдай» столкнулся с рыбацкой лодкой, что стало причиной гибели мужчины.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности: нельзя заходить в воду в незнакомых местах, купаться после употребления крепких напитков, игнорировать плохое самочувствие, находясь на пляже. Особое внимание стоит уделить детям — их нельзя оставлять без присмотра у воды. Также следует обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки на водоемах.