В аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Кострома (“Сокеркино”), Нижний Новгород (“Чкалов”), Ярославль (“Туношна”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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