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В аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Росавиация сняла ограничения на полеты в Костроме, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Кострома (“Сокеркино”), Нижний Новгород (“Чкалов”), Ярославль (“Туношна”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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