Активный ремонт дорог продолжается по всему Хабаровску

Так, сейчас в краевой столице ведется реконструкция сразу нескольких крупных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Самый масштабный из них — это последний участок проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), протяженность которого составляет 1,8 километра. Там подрядчики укладывают современный щебеночный асфальтобетон, который успешно используется в Хабаровске более четырех лет. Также рабочие приводят в порядок тротуары, меняют бордюры и обустраивают систему водоотведения, которой ранее там никогда не было. Работы должны завершиться до осени. На улице Серышева в этом году попал под ремонт участок от улицы Тургенева до улицы Знаменщикова. На его реконструкцию выделено свыше 102 млн рублей. А в следующем году городские власти приведут в порядок вторую часть улицы Серышева — от улицы Знаменщикова до улицы Воронежской, потратив на это еще 132 млн рублей. На улице Шеронова в работе у дорожников находится участок от Волочаевской до Ленина. Там не только приведут в порядок проезжую часть и тротуары, но и отремонтируют проезд-дублер, идущий вдоль улицы Шеронова, и заменят все трамвайные рельсы. К слову, новые пути будут бесшовными, благодаря чему трамваи смогут ехать по ним плавно и бесшумно. Также с весны ведутся работы на развязке улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября. Там подрядчики заняты заменой деформационных швов и барьерных ограждений, обустройством системы водоотведения, укладкой нового асфальта и приведением в порядок тротуаров. На эти цели выделили 406 млн рублей. На улице Запарина был капитально отремонтирован участок от улицы Ленина до переулка Конечного. Там дорожники обновили проезжую часть и тротуары, а также сделали ямочный ремонт в соседнем переулке Гражданском по просьбе жителей Хабаровска. Кроме того, на улице Запарина появилась автобусная остановка. Активные работы сейчас ведутся и на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова. Там будет установлен светофор, появится наземный пешеходный переход через улицу Павла Морозова, а также подрядчики построят заезды к Хабаровскому судостроительному заводу и обновят две автобусные остановки, одну из которых перенесут чуть ближе к центру города. Также в этом году в Хабаровске пройдет текущий ремонт бульвара Москвитина, улицы Выставочной, переулка 3-го Путевого, проездов от улицы Суворова до улицы Черняховского, от улицы Горького до улицы Молодежной, от улицы Краснореченской до улицы Павла Морозова, от улицы Калараша до бассейна «Дельфин», а также улиц Правобережной, Санаторной и Джамбула. Более того, мэрия Хабаровска запланировала провести ремонт улиц Юности, Калараша, Королева и Космической в Первом микрорайоне, проезда от дома № 9 по улице Краснореченской до магазина «Марина» и автомобильного моста через Красную речку, находящегося возле дома № 5 по улице Краснореченской. Не забудут городские власти и про потребности пешеходов. К примеру, на улице Шевченко рабочие отремонтируют тротуар и лестницы, а также установят пандус на участке от улицы Муравьева-Амурского до Уссурийского бульвара. Возле дома № 23 по улице Дикопольцева будет обновлена лестница, а рядом с домом № 51 по улице Лермонтова появится пандус. Все эти объекты будут приведены в порядок по просьбе жителей города.