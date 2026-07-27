Астраханец снял провокационное видео с 5000 рублями на Мамаевом кургане в Волгограде

Провокационный ролик он снял на территории мемориального комплекса в Волгограде. Судя по видео, Коваленко стоят в стороне и снимал реакцию посетителей на крупную банкноту, которая лежала в воде и была хорошо видна. Попытки достать деньги явно веселили блогера. В итоге один из мужчин снял обувь и залез в бассейн за банкнотой. Этот ролик вызвал негативную реакцию у подписчиков и набрал множество комментариев, в которых они осудили действия автора видео. Позже астраханец удалил его из своих соцсетей, однако видео уже успело распространиться в сети.