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В Красноярском крае почти вдвое сократилось число лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последние трое суток в Красноярском крае ликвидировали 63 лесных пожара на общей площади 47 тысяч гектаров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последние трое суток в Красноярском крае ликвидировали 63 лесных пожара на общей площади 47 тысяч гектаров.

По данным на утро 27 июля, в регионе продолжаются 55 лесных пожаров в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Енисейском округах. Основной причиной возгораний остаются сухие грозы. Практически все очаги находятся в удаленной труднодоступной местности, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в региональном минприроды.

Тушение осложняют крупные лесные завалы, образовавшиеся после предыдущих пожаров, ветровалов, буреломов и нашествия сибирского шелкопряда.