В Красноярском крае почти вдвое сократилось число лесных пожаров

По данным на утро 27 июля, в регионе продолжаются 55 лесных пожаров в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Енисейском округах. Основной причиной возгораний остаются сухие грозы. Практически все очаги находятся в удаленной труднодоступной местности, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в региональном минприроды.