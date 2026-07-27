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Жена губернатора Нижегородской области приняла участие в заплыве X-WATERS

Спортсменка преодолела двухкилометровую дистанцию, пролегавшую от Чкаловской лестницы до Стрелки.

Жена губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина стала участницей массового заплыва X‑Waters. Спортсменка преодолела двухкилометровую дистанцию, пролегавшую от Чкаловской лестницы до Стрелки. Об этом Екатерина Никитина написала в соцсетях.

По словам Екатерины Никитиной, в этом году дистанция далась сложнее, чем в предыдущий раз. При этом она отметила, что трудности — это повод ставить новые цели: в будущем хочется показать более высокий результат и проплыть дистанцию ещё лучше.

Ранее министр спорта Нижегородской области принял участие в заплыве X-WATERS.