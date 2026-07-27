Жена губернатора Нижегородской области приняла участие в заплыве X-WATERS

Жена губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина стала участницей массового заплыва X‑Waters. Спортсменка преодолела двухкилометровую дистанцию, пролегавшую от Чкаловской лестницы до Стрелки. Об этом Екатерина Никитина написала в соцсетях.
По словам Екатерины Никитиной, в этом году дистанция далась сложнее, чем в предыдущий раз. При этом она отметила, что трудности — это повод ставить новые цели: в будущем хочется показать более высокий результат и проплыть дистанцию ещё лучше.
Ранее министр спорта Нижегородской области принял участие в заплыве X-WATERS.