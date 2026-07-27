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24 пожара: где полыхнуло за сутки в Волгоградской области

В Камышине пожар в9-этажке закончился трагически — один человек погиб, двоих выхаживают медики.

О масштабных пожарах сообщали минувшим вечером и ночью жители Волгоградской области. В региональном главке МЧС называют 24 случая.

В селе Новороссийское и хуторе Ионов в СНТ «Автомобилист-2» горели жилые дома. В селе Орехово — два дома и летняя кухня. В посёлке Маяк Октября — два нежилых дома. В селе Лобынец — нежилой дом и кровля жилого. В селе Зелёный Гай — хозпостройка и нежилой дом.

В хуторе Рогожин огонь охватил деревянную баню. В селе Вишнёвое — два сенника. В селе Райгород — две хозпостройки, вагончик и забор. В посёлке Торгунском — баню, частный дом, трактор и ВАЗ-2104. На юге Волгограда — два гаража. На севере областного центра — мусор в нежилом здании.

В поселках Приморском и Золотари, селах Верхний Еруслан и Большая Ивановка, а также в Красноармейском и Советском районах Волгограда пылали по одной хозпостройке. В селе Политотдельском — сразу четыре, в посёлке Победа — пять. В Верхнем Балыклее — дом и четыре хозпостройки.

В Камышине горели квартиры в 5-этажке и 9-этажке. Последний пожар закончился трагически — один человек погиб, двоих выхаживают медики.

Ранее vlg.aif.ru разместил видео пожаров.

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