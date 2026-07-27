24 пожара: где полыхнуло за сутки в Волгоградской области

О масштабных пожарах сообщали минувшим вечером и ночью жители Волгоградской области. В региональном главке МЧС называют 24 случая.
В селе Новороссийское и хуторе Ионов в СНТ «Автомобилист-2» горели жилые дома. В селе Орехово — два дома и летняя кухня. В посёлке Маяк Октября — два нежилых дома. В селе Лобынец — нежилой дом и кровля жилого. В селе Зелёный Гай — хозпостройка и нежилой дом.
В хуторе Рогожин огонь охватил деревянную баню. В селе Вишнёвое — два сенника. В селе Райгород — две хозпостройки, вагончик и забор. В посёлке Торгунском — баню, частный дом, трактор и ВАЗ-2104. На юге Волгограда — два гаража. На севере областного центра — мусор в нежилом здании.
В поселках Приморском и Золотари, селах Верхний Еруслан и Большая Ивановка, а также в Красноармейском и Советском районах Волгограда пылали по одной хозпостройке. В селе Политотдельском — сразу четыре, в посёлке Победа — пять. В Верхнем Балыклее — дом и четыре хозпостройки.
В Камышине горели квартиры в 5-этажке и 9-этажке. Последний пожар закончился трагически — один человек погиб, двоих выхаживают медики.
Ранее vlg.aif.ru разместил видео пожаров.