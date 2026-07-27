24 пожара: где полыхнуло за сутки в Волгоградской области

В поселках Приморском и Золотари, селах Верхний Еруслан и Большая Ивановка, а также в Красноармейском и Советском районах Волгограда пылали по одной хозпостройке. В селе Политотдельском — сразу четыре, в посёлке Победа — пять. В Верхнем Балыклее — дом и четыре хозпостройки.