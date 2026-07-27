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Воронежские абитуриенты выбирают IT-специальности и информационные системы

В регионе подвели промежуточные итоги приемной кампании.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские абитуриенты чаще всего выбирают IT-специальности и информационные системы. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги приемной кампании в воронежские вузы.

Четверть сдававших ЕГЭ выпускников выбрала физику. Из них 33 выпускника получили за экзамен 100 баллов. Эти в пять раз больше, чем в 2025 году.

В этом году в воронежских вузах 12 450 мест на программы высшего образования, 80% из них — бюджетные. Приоритет отдан трём направлениям: инженерные и IT-специальности — 34%, науки об обществе — 24%, здравоохранение и медицинские науки — 11%.