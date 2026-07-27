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В Прикамье женщина просит взыскать ущерб с родителей сбившего ее электросамокатчика

Жительница Александровска обратилась в суд с иском к родителям несовершеннолетнего. Как сообщает пресс-служба местного суда, ребенок, управляя электросамокатом, совершил наезд на нее. Женщина упала на асфальт, ударившись головой и получив ушиб коленного сустава, ссадины на лице и теле, кровоподтеки на руках и спине. От полученных травм пострадавшая не могла вести привычный образ жизни, спать, передвигаться, лежать и сидеть без боли.

Жительница Александровска обратилась в суд с иском к родителям несовершеннолетнего. Как сообщает пресс-служба местного суда, ребенок, управляя электросамокатом, совершил наезд на нее. Женщина упала на асфальт, ударившись головой и получив ушиб коленного сустава, ссадины на лице и теле, кровоподтеки на руках и спине. От полученных травм пострадавшая не могла вести привычный образ жизни, спать, передвигаться, лежать и сидеть без боли.

Женщина через суд просит взыскать с родителей электросамокатчика причиненный ей материальный и моральный вред. Сообщается, что суд рассмотрит дело 14 августа.