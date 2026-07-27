В Прикамье прогнозируют возвращение ливней и прохлады

С пятницы до воскресенья, 31 июля — 2 августа, характер погоды определит входящий циклон. Установится типичная для этого лета погода с температурой воздуха ночью от +14 до +19 градусов, +20…+25 градусов — днем, а также с высокой вероятностью сильных ливней.