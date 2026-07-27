Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 27 июля

Международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил отправку и приём воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской воздушной гавани.
Это продолжение ситуации с ограничениями, введёнными в целях безопасности с 03:30 из-за атаки БПЛА: ранее из-за нештатного режима работы в аэропорту было задержано 10 регулярных рейсов.
Пассажиров просят внимательно следить за статусом своего вылета по громкой связи в терминале, а также проверяют актуальную информацию на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше