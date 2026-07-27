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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 27 июля

Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы, пассажиров просят следить за расписанием.

Международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил отправку и приём воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской воздушной гавани.

Это продолжение ситуации с ограничениями, введёнными в целях безопасности с 03:30 из-за атаки БПЛА: ранее из-за нештатного режима работы в аэропорту было задержано 10 регулярных рейсов.

Пассажиров просят внимательно следить за статусом своего вылета по громкой связи в терминале, а также проверяют актуальную информацию на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

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