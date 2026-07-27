Мастер «Воронежэнерго» вошел в тройку лучших специалистов Группы «Россети»

В течение четырех дней участники выполняли теоретические и практические задания, в том числе по монтажу переходных и концевых муфт. Уровень подготовки конкурсантов оценивали эксперты и представители предприятий — производителей оборудования. Андрей Павлюков— инженер, работает в энергетике более 15 лет. В «Воронежэнерго» он прошел путь от электромонтера до мастера бригады по эксплуатации кабельных линий. В 2022 году его имя было занесено на Доску почета.