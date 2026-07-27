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Мастер «Воронежэнерго» вошел в тройку лучших специалистов Группы «Россети»

Уровень подготовки конкурсантов оценивали эксперты и представители предприятий — производителей оборудования.

Источник: АиФ Воронеж

Мастер бригады по эксплуатации кабельных линий Хохольского района электрических сетей филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» Андрей Павлюков занял третье место на чемпионате Группы «Россети» по эксплуатации кабельных линий электропередачи. Соревнования прошли в Екатеринбурге и объединили представителей 11 электросетевых компаний Группы «Россети».

В течение четырех дней участники выполняли теоретические и практические задания, в том числе по монтажу переходных и концевых муфт. Уровень подготовки конкурсантов оценивали эксперты и представители предприятий — производителей оборудования. Андрей Павлюков— инженер, работает в энергетике более 15 лет. В «Воронежэнерго» он прошел путь от электромонтера до мастера бригады по эксплуатации кабельных линий. В 2022 году его имя было занесено на Доску почета.

Чемпионаты профессионального мастерства проводятся ежегодно и направлены на совершенствование компетенций работников, обмен лучшими практиками и повышение качества и безопасности выполнения производственных работ.