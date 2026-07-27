В центре Красноярска с 28 июля запретят левые повороты на Дубровинского

Суть перемен проста, но важна: на всем этом отрезке полностью запретят левые повороты. Под запрет попадают более десятка адресов: в районе домов под номерами 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82 и 84. Кроме того, нельзя будет повернуть налево и на съезде с Коммунального моста, где находится платная парковка.