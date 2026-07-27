В Иркутской области Росгвардию привлекли для дежурств у переправы на Ольхон

С начала лета сотрудники ОМОН Росгвардии патрулируют паромную переправу «МРС — остров Ольхон» в период наплыва туристов. Они обеспечивают безопасность в местах массового скопления людей круглосуточно, как на острове, так и на материке.
С 23 июля на линии работают все три парома — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Перевозка пассажиров и транспорта бесплатна, однако время ожидания в очереди может достигать нескольких часов. Власти рассматривают возможность приоритетного проезда для жителей острова.