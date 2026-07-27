Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области Росгвардию привлекли для дежурств у переправы на Ольхон

Они обеспечивают безопасность в местах скопления людей.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

С начала лета сотрудники ОМОН Росгвардии патрулируют паромную переправу «МРС — остров Ольхон» в период наплыва туристов. Они обеспечивают безопасность в местах массового скопления людей круглосуточно, как на острове, так и на материке.

С 23 июля на линии работают все три парома — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Перевозка пассажиров и транспорта бесплатна, однако время ожидания в очереди может достигать нескольких часов. Власти рассматривают возможность приоритетного проезда для жителей острова.