В Иркутской области Росгвардию привлекли для дежурств у переправы на Ольхон

С 23 июля на линии работают все три парома — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Перевозка пассажиров и транспорта бесплатна, однако время ожидания в очереди может достигать нескольких часов. Власти рассматривают возможность приоритетного проезда для жителей острова.