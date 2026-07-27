Жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина приняла участие в X‑WATERS

Супруга губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Екатерина Никитина приняла участие в массовом заплыве X‑WATERS Volga в Нижнем Новгороде. Она поделилась снимками с мероприятия на личной странице в социальных сетях.
«Почему-то в этом году 2 км дались тяжелее чем в прошлом… но это значит — есть к чему стремиться и отлично проплыть в следующем году», — написала Никитина.
Об участии ее супруга не сообщается.
Кроме того, среди пловцов оказался и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Он участвовал в ночном заплыве.
«Невероятно красивые виды Нижнего с реки! 250 пловцов и любителей приняли участие, а утром плыли ультрамарафонцы — 30 км», — написал Кабайло.
Напомним, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел массовый заплыв по Волге X‑WATERS (18+). Его участниками стали спортсмены из 190 стран мира. Первый заплыв в 2016 году собрал около 400 участников, а в этому году их было уже 3 тысячи. В воскресенье спор за медали шёл на дистанциях 10, 5, 3, 2 и 1 км. На «десятке» пловцы в столице Приволжья соревновались впервые в истории.