Жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина приняла участие в X‑WATERS

Напомним, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел массовый заплыв по Волге X‑WATERS (18+). Его участниками стали спортсмены из 190 стран мира. Первый заплыв в 2016 году собрал около 400 участников, а в этому году их было уже 3 тысячи. В воскресенье спор за медали шёл на дистанциях 10, 5, 3, 2 и 1 км. На «десятке» пловцы в столице Приволжья соревновались впервые в истории.