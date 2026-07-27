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Роспотребнадзор Хабаровского края запустил горячую линию по профилактике энтеровируса

В Хабаровском крае работает горячая линия по энтеровирусной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с 27 июля по 7 августа организована тематическая горячая линия по профилактике энтеровирусной (неполио) инфекции. Жители региона смогут получить консультации специалистов Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты расскажут, как правильно действовать при появлении симптомов энтеровирусной инфекции, какие дезинфицирующие средства эффективны против вируса, а также ответят на другие вопросы о мерах профилактики. Консультации проходят в рабочие дни.

Также жители и гости Хабаровского края могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Он работает круглосуточно, звонок бесплатный. Консультации доступны на русском и английском языках.

В Роспотребнадзоре напоминают, что энтеровирусная инфекция передаётся через воду, продукты, грязные руки и предметы быта. Наиболее подвержены заболеванию дети. Симптомы включают повышенную температуру, головную боль, тошноту, рвоту и сыпь. При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу. Соблюдение правил личной гигиены, употребление кипячёной воды и мытьё фруктов и овощей помогут снизить риск заражения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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