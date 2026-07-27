Обломки БПЛА упали на здание производственного объекта в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Здание производственного объекта повреждено в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали, двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров — на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
«В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что возгорания не произошло.