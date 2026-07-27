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В Овсянку привезли личные вещи Толстого из московского музея-заповедника

В Национальном центре Виктора Астафьева в селе Овсянка выставили подлинные вещи Льва Толстого.

В Национальном центре Виктора Астафьева в селе Овсянка открылась выставка «Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа». Ради нее из собрания Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого в Москве привезли подлинные вещи писателя.

Среди них школьные счеты, цепь и знак мирового посредника, чеки и отчеты времен помощи голодающим. Также представлены живописные и графические работы Ильи Репина, Елизаветы Бём, Бориса Диодорова, скульптуры Павла Трубецкого, Ильи Гинцбурга и Олега Закоморного, а также книги и публицистические издания Толстого.

Сам Толстой писал в дневнике в 1901 году: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь». Эти слова стали лейтмотивом экспозиции.

Экспозиция продлится до 9 октября, сообщает издание gornovosti.ru.

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