В Овсянку привезли личные вещи Толстого из московского музея-заповедника

Сам Толстой писал в дневнике в 1901 году: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь». Эти слова стали лейтмотивом экспозиции.