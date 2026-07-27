64 участника из Нижегородской области претендуют на Знание. Премия — 2026

На шестой сезон всероссийской Знание. Премии поданы более 5 тыс. заявок, из них 64 — от Нижегородской области, сообщили в обществе «Знание».
Согласно информации, это шестой показатель в Приволжском федеральном округе. Приём заявок продолжается до сентября, а общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов‑участников.
Наиболее высокую активность от региона показали номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и Наставничество”» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Среди заметных кандидатов — рентгенолаборант и инструктор Нижегородского областного отделения Красного Креста Алексей Быстров, который провёл 20 мастер‑классов по первой помощи и кампании по популяризации донорства с охватом более 1,6 тыс. человек.
В номинации за просветительскую деятельность в образовательной организации представлена учительница Либежевской школы Светлана Галанова: она реализовала проекты по сохранению местных легенд, выпустила путеводитель‑раскраску и поставила спектакль «Уроки Мужества», объединивший около 3 тыс. участников на встречах в 2025—2026 гг..
Участникам будут выданы сертификаты об участии, а в каждом регионе вручат специальные награды лучшему просветителю и проекту. Федеральный шорт‑лист сформирует Экспертный совет с представителями власти, науки, бизнеса и общественных организаций; лауреатов объявят на торжественной церемонии в Москве.
Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи нижегородцев стали участниками лекций Российского общества «Знание» по цифровой безопасности.
Шестой сезон проходит при поддержке ТАСС, Rambler&Co, «Аргументов и фактов», LIFE и ряда других федеральных медиапартнёров. Организаторы отмечают, что премия помогает усилить общественное внимание к проектам просветителей, привлечь поддержку и масштабировать инициативы.
Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи нижегородцев стали участниками лекций Российского общества «Знание» по цифровой безопасности.