64 участника из Нижегородской области претендуют на Знание. Премия — 2026

Наиболее высокую активность от региона показали номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и Наставничество”» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Среди заметных кандидатов — рентгенолаборант и инструктор Нижегородского областного отделения Красного Креста Алексей Быстров, который провёл 20 мастер‑классов по первой помощи и кампании по популяризации донорства с охватом более 1,6 тыс. человек.