Поезда Нижний Новгород — Казань перевезли свыше 200 тысяч человек за первую половину 2026 года

Межрегиональные поезда Нижний Новгород — Казань перевезли 211 тысяч пассажиров за январь-июнь 2026 года. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
Перевозки на данном направлении осуществляются электропоездами нового поколения ЭП3Д, оснащенными всем необходимым для комфортной поездки. Время в пути составляет 5 часов 55 минут.
Составы курсируют ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода в 05:10 и 16:08, прибытие в столицу Татарстана в 11:05 и 22:03. Отправление из Казани в 05:25 и 15:54, прибытие в столицу Приволжья в 11:20 и 21:49.
Напомним, что дополнительная остановка вводится для электрички Моховые Горы — Нижний Новгород с 27 июля.
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