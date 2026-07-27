В Моздоке Северной Осетии благоустроили сквер Братьев Дубининых

Пространство находится на пересечении улиц Тараса Шевченко и Кирова. Для активного отдыха на детской и спортивной площадках, а также на беговых дорожках специалисты уложили качественное, безопасное и долговечное полиуретановое покрытие. На дорожках обновили асфальт, установили новые светильники и удобные урны. А для тех, кто любит долгие прогулки, на территории смонтировали питьевой фонтанчик.