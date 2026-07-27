В Моздоке Северной Осетии благоустроили сквер Братьев Дубининых

Благоустройство сквера имени Братьев Дубининых провели в городе Моздоке Республики Северная Осетия — Алания при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации местного самоуправления Моздокского района.
Пространство находится на пересечении улиц Тараса Шевченко и Кирова. Для активного отдыха на детской и спортивной площадках, а также на беговых дорожках специалисты уложили качественное, безопасное и долговечное полиуретановое покрытие. На дорожках обновили асфальт, установили новые светильники и удобные урны. А для тех, кто любит долгие прогулки, на территории смонтировали питьевой фонтанчик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.