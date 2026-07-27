Красноярский дилер заплатит 112 тысяч рублей за царапины на машине

Красноярский дилер заплатит 112 тысяч рублей за восстановительный ремонт и другие расходы владельца автомобиля LADA, которые потребовались после гарантийного ремонта. Житель Ачинска купил машину в сентябре 2023 года в Красноярске на улице Калинина у официального дилера. На автомобиль была установлена двухгодичная гарантия. За это время мужчине пришлось несколько раз обращаться к дилеру по поводу ремонта. И дважды после этого на машине появлялись дополнительные дефекты: царапины на двери, облезшая краска на бампере, повреждения на порожках. При этом, забирая машину из сервиса, владелец ее не осматривал и подписывался, что к внешнему виду претензий не имеет. Повреждения он зафиксировал позже. В добровольном порядке дилер отказался возмещать нанесенный ущерб. Но экспертиза подтвердила, что машину повредили, когда она была в сервисе, и суд постановил взыскать с компании в пользу потребителя почти 112 тысяч рублей. В сумму входят стоимость восстановительного ремонта и расходы на топливо (52 542 ₽), моральный ущерб (10 тыс. руб.), штраф (31 271 ₽), судебные расходы (17 946 ₽).