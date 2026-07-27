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Три человека погибли в огне за неделю в Нижегородской области

С 20 по 26 июля случилось почти 70 пожаров.

Источник: Живем в Нижнем

За минувшую неделю в Нижегородской области потушили 64 возгорания. Жертвами пожаров стали три человека. Еще четыре жителя региона пострадали. Об этом рассказали в МЧС.

Так, один из пострадавших получил травмы во время пожара в многоэтажке в Сормове. Еще одного мужчину вытащили из горящей квартиры на улице Павла Орлова в Нижнем Новгороде.

Нижегородцам напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, игнорировать состояние проводки и перегружать электросеть, а также использовать неисправное электрооборудование. Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям, в том числе трагическим.

Ранее мы писали о том, что за неделю — с 20 по 26 июля — в Нижегородской области утонули восемь человек.

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