Три человека погибли в огне за неделю в Нижегородской области

За минувшую неделю в Нижегородской области потушили 64 возгорания. Жертвами пожаров стали три человека. Еще четыре жителя региона пострадали. Об этом рассказали в МЧС.
Так, один из пострадавших получил травмы во время пожара в многоэтажке в Сормове. Еще одного мужчину вытащили из горящей квартиры на улице Павла Орлова в Нижнем Новгороде.
Нижегородцам напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, игнорировать состояние проводки и перегружать электросеть, а также использовать неисправное электрооборудование. Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям, в том числе трагическим.
Ранее мы писали о том, что за неделю — с 20 по 26 июля — в Нижегородской области утонули восемь человек.