Полосатое настроение в пригороде Хабаровска: любуемся сочными кадрами с Дня тигра-2026 (фото)

Ежегодно зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, что в пригороде Хабаровска, собирает гостей на Международный день тигра. Любители коренного обитателя тайги получают награды за участие в конкурсе «Сказки амурского тигра» (0+) и веселятся от души. В этом году их было почти двести. Каждый желающий мог стать опекуном для полосатых друзей и внести пожертвование на их содержание в ходе праздничного аукциона. А после меценаты поучаствовали в показательном кормлении.