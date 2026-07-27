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Полосатое настроение в пригороде Хабаровска: любуемся сочными кадрами с Дня тигра-2026 (фото)

Ежегодно зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, что в пригороде Хабаровска, собирает гостей на Международный день тигра.

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Ежегодно зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, что в пригороде Хабаровска, собирает гостей на Международный день тигра. Любители коренного обитателя тайги получают награды за участие в конкурсе «Сказки амурского тигра» (0+) и веселятся от души. В этом году их было почти двести. Каждый желающий мог стать опекуном для полосатых друзей и внести пожертвование на их содержание в ходе праздничного аукциона. А после меценаты поучаствовали в показательном кормлении.

На празднике помимо чествования победителей и вручения памятных подарков организаторы продумали развлекательную программу для детей и взрослых, в которой они сражались в скорости и ловкости, смекалке и изобретательности. Эмоции и настроение постараемся передать в нашем эксклюзивном фоторепортаже.