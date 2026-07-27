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Калининградец похищал автомобили, которые владельцы оставляли ему для ремонта

Вор выдавал себя за опытного механика.

В Калининграде вор выдавал себя за опытного мастера по ремонту двигателей и похищал машины, которые ему отдавали в ремонт. О поимке преступника сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно о нескольких эпизодах. В полиции, в частности, рассказали историю 61-летнего автомобилиста. Он нашел в интернете объявление с предложением о ремонте двигателей. «Форд Фокус» вместе с ключами он, договорившись, передал незнакомцу. В оговоренный срок машину автовладелец так и не получил. На протяжении нескольких месяцев лжемастер под различными предлогами откладывал завершение работ, а затем перестал выходить на связь и вообще сменил номер телефона.

Подозреваемый — 36-летний местный житель. Выяснилось, что собственной мастерской у мужчины нет. Похищенный автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.

Заведено уголовное дело.

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