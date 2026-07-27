Калининградец похищал автомобили, которые владельцы оставляли ему для ремонта

Известно о нескольких эпизодах. В полиции, в частности, рассказали историю 61-летнего автомобилиста. Он нашел в интернете объявление с предложением о ремонте двигателей. «Форд Фокус» вместе с ключами он, договорившись, передал незнакомцу. В оговоренный срок машину автовладелец так и не получил. На протяжении нескольких месяцев лжемастер под различными предлогами откладывал завершение работ, а затем перестал выходить на связь и вообще сменил номер телефона.