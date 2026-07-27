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Власти Ростова рассказали об изменениях в движении трамваев и троллейбусов

В Ростове часть трамваев ходит по укороченной схеме.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта Ростова обнародовал актуальные данные о том, как курсирует городской электротранспорт утром 27 июля. Согласно оперативной сводке, часть маршрутов продолжает работать с ограничениями, в то время как другие уже вернулись к привычным схемам.

По информации мэрии, на данный момент маршрутная сеть функционирует следующим образом:

— Троллейбус № 2 обслуживает пассажиров по полной схеме движения, без каких-либо изменений;

— Трамваи № 1 и № 4 следуют по сокращенному пути: их конечной точкой в западном направлении выступает Железнодорожный вокзал, а в восточном — территория депо, расположенного на улице 36-я Линия;

— Трамвай № 7 ходит в стандартном режиме по всему маршруту;

— Трамвай № 10 осуществляет перевозки от площади Мичурина до пересечения переулка Крепостного и улицы Текучева.

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