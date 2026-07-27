В Волгоградской области строят и ремонтируют более 200 км дорог

Особое внимание губернатор призвал уделить региональным и муниципальным дорогам, а также обеспечению безопасности движения для пешеходов и транспорта. Андрей Бочаров также указал на сложности работы в условиях летней жары. Он потребовал от подрядчиков принимать дополнительные меры для организации труда и использовать только качественные материалы.