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В Волгоградской области строят и ремонтируют более 200 км дорог

Губернатор поставил новые задачи по дорожным работам в Волгоградской области, учитывая летнюю жару.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 27 июля провел оперативное совещание, где поставил дополнительные задачи по дорожным работам. В этом году регион планирует обновить более 200 километров дорог, мостов и путепроводов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

— Готовность объектов составляет 50%, — подчеркнул глава региона.

Он отметил важность этих работ для стратегических транспортных маршрутов, связывающих Волго-Каспийский и Азово-Черноморский бассейны.

Особое внимание губернатор призвал уделить региональным и муниципальным дорогам, а также обеспечению безопасности движения для пешеходов и транспорта. Андрей Бочаров также указал на сложности работы в условиях летней жары. Он потребовал от подрядчиков принимать дополнительные меры для организации труда и использовать только качественные материалы.