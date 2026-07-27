«Волнишка поднимается»: погода на калининградском побережье 27 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Дует ветер, с 12:00 ожидается усиление с порывами до 20 метров в секунду. Температура воды +19°C. Зеленоградск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Вода прогрелась до +18 °C, воздух сейчас — около +17 °C. Ветер южный. «Обещали мелкий дождик, но в итоге зарядил сильный», — комментирует ЕДДС. Пионерский: флаг красный, в воду заходить нельзя. Воздух сейчас +19 °C, вода такая же. Волнения на море нет, идёт дождь. «Ожидаем ухудшение погодных условий: ветер с порывами до 18 метров в секунду. Вывесили красный флаг заранее, чтобы люди даже не думали идти купаться», — предупреждает спасатель. Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18−19 °C, ветер юго-западный. «Волнишка поднимается, дождик серьёзный, стеной», — говорит собеседник «Клопс». Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +17 °C, идёт мелкий дождик.