Стало известно, какие автобусы будут эвакуировать омичей в случае ЧС

Пассажирское предприятие № 8 стало единственным претендентом и победителем конкурса на экстренную эвакуацию жителей Омска в случае чрезвычайных ситуаций. Контракт с перевозчиком был заключён по стартовой стоимости — 240 тысяч рублей.
Согласно условиям соглашения, в случае возникновения ЧП подрядчик обязан предоставить мэрии четыре пассажирских автобуса различной вместимости. Транспорт должен прибыть к месту сбора в любое время суток не позднее чем через час после сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы.
Договор действует до 30 декабря, то есть охватывает период примерно в пять месяцев.