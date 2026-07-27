Стало известно, какие автобусы будут эвакуировать омичей в случае ЧС

Согласно условиям соглашения, в случае возникновения ЧП подрядчик обязан предоставить мэрии четыре пассажирских автобуса различной вместимости. Транспорт должен прибыть к месту сбора в любое время суток не позднее чем через час после сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы.