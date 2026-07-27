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Стало известно, какие автобусы будут эвакуировать омичей в случае ЧС

При этом не уточняется, какие именно категории граждан подлежат эвакуации.

Источник: Om1 Омск

Пассажирское предприятие № 8 стало единственным претендентом и победителем конкурса на экстренную эвакуацию жителей Омска в случае чрезвычайных ситуаций. Контракт с перевозчиком был заключён по стартовой стоимости — 240 тысяч рублей.

Согласно условиям соглашения, в случае возникновения ЧП подрядчик обязан предоставить мэрии четыре пассажирских автобуса различной вместимости. Транспорт должен прибыть к месту сбора в любое время суток не позднее чем через час после сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы.

Договор действует до 30 декабря, то есть охватывает период примерно в пять месяцев.