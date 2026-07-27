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17 частных домов и три МКД получили повреждения при атаке БПЛА в Ростове

В Ростове уточнили ущерб от ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь уточнил ущерб после ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Об этом он написал в своих соцсетях.

Так, повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

Среди пострадавших объектов оказался центр для лиц без определенного места жительства. Во время атаки там находились 43 проживающих и три сотрудника. Известно, что никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

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