17 частных домов и три МКД получили повреждения при атаке БПЛА в Ростове

Губернатор Юрий Слюсарь уточнил ущерб после ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Об этом он написал в своих соцсетях.
Так, повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.
Среди пострадавших объектов оказался центр для лиц без определенного места жительства. Во время атаки там находились 43 проживающих и три сотрудника. Известно, что никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.
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