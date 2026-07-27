В Красноярске двоих родственников осудили за разбой на улице Глинки (видео)

Инцидент произошел вечером 21 января прошлого года на улице Глинки. В полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что на него напали неизвестные, угрожали предметом, похожим на пистолет, и похитили телефон стоимостью 100 тыс. рублей. Потерпевший смог описать нападавших. По этим данным составили фоторобот, после чего сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и задержали их.