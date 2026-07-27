В Красноярске двоих родственников осудили за разбой на улице Глинки (видео)

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в разбойном нападении на прохожего. Об это сообщили ГУ МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел вечером 21 января прошлого года на улице Глинки. В полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что на него напали неизвестные, угрожали предметом, похожим на пистолет, и похитили телефон стоимостью 100 тыс. рублей. Потерпевший смог описать нападавших. По этим данным составили фоторобот, после чего сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и задержали их.
Ими оказались двое родственников: 21-летний племянник и его 51-летний дядя. Во время обыска у них нашли пневматический пистолет и похищенный телефон. Гаджет вернули владельцу. Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ленинский районный суд Красноярска признал мужчин виновными. Одному назначили 3 года 6 месяцев колонии общего режима, второму 3 года колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.