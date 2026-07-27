Калининградские контрабандисты пытались переправить в Литву 6,5 тыс пачек сигарет на надувных шарах

Известно, что сигареты были белорусского производства и без акцизных марок. Для переправки злоумышленники собирались использовать метеошары. Пачки с куревом преступники сложили в картонные коробки, которые оснастили GPS-датчиками для отслеживания места приземления. Контрабандисты приехали в лес у границы, рассчитали направление ветра и даже атмосферное давление.