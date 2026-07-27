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Зампредседателя суда и трое судей подали в отставку в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 29 июля рассмотрит вопросы о прекращении полномочий четырех судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Информация появилась на сайте ККС. В частности, в отставку с 5 октября 2026 года планирует уйти заместитель председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нина Исакова.

Источник: Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 29 июля рассмотрит вопросы о прекращении полномочий четырех судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Информация появилась на сайте ККС. В частности, в отставку с 5 октября 2026 года планирует уйти заместитель председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нина Исакова.

Также рассмотрят вопросы об отставках:

судьи Железнодорожного суда Воронежа Валерия Александрова — с 5 октября;

судьи Коминтерновского районного суда Воронежа Натальи Берлевой — с 1 октября;

мирового судьи участка № 1 в Левобережном судебном районе Александра Барсукова — с 8 августа.

В повестку заседания также включены вопросы по рассмотрению заявлений о прекращении отставок мирового судьи участка № 2 в Калачеевском судебном районе Елены Антименко и мирового судьи участка № 1 в Новохоперском судебном районе Елены Рясковой.

К дисциплинарной ответственности могут привлечь судью Богучарского районного суда Марину Крамареву и судью Коминтерновского районного суда Воронежа Нила Журавлева.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что бывший заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский хочет прекратить свою отставку для предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима с «отставным» статусом.

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