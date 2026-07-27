Зампредседателя суда и трое судей подали в отставку в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 29 июля рассмотрит вопросы о прекращении полномочий четырех судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Информация появилась на сайте ККС. В частности, в отставку с 5 октября 2026 года планирует уйти заместитель председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нина Исакова.