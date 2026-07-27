Калининградская таможня: Двое контрабандистов пытались отправить на метеошарах партию сигарет в Литву

Двое контрабандистов пытались отправить на метеошарах из Калининградской области в Литву партию сигарет. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью региональной таможни.
По данным ведомства, двое россиян глубокой ночью приехали в лес возле самой границы. Они сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Сигареты белорусского производства без акцизных марок сложили в картонные коробки, которые оснастили GPS-датчиками для отслеживания места приземления.
По замыслу контрабандистов, ветер должен был бесплатно доставить нелегальный груз за границу. Однако реализации их детального плана помешали таможенники, обнаружившие мужчин, а также готовые к отправке шары и микроавтобус, в котором находились газовые баллоны для их заправки, — сообщили в областной таможне.
В коробках контрабандистов нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, ещё три тысячи обнаружили в сарае одного из мужчин. Эксперты оценивают стоимость товаров в один миллион рублей. Злоумышленники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжить контрабанду с помощью метеошаров.
На задержанных завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ — «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Инциденты с запуском метеозондов с контрабандой происходили в 2025 году. По данным властей Литвы, их отправляли с территории Белоруссии. На фоне этого президент соседней республики Гитаутас Науседа предлагал ограничить транзит в Калининград. При этом запусков со стороны региона не фиксировали.
Фото: Калининградская областная таможня.