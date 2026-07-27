Калининградская таможня: Двое контрабандистов пытались отправить на метеошарах партию сигарет в Литву

Инциденты с запуском метеозондов с контрабандой происходили в 2025 году. По данным властей Литвы, их отправляли с территории Белоруссии. На фоне этого президент соседней республики Гитаутас Науседа предлагал ограничить транзит в Калининград. При этом запусков со стороны региона не фиксировали.