Детский сад «Василек» на станции Тюрлема в Чувашии обновят к 1 октября

Ремонт детского сада «Василек», расположенного на станции Тюрлема в Чувашской Республике, намерены завершить к 1 октября 2026 года. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Козловского муниципального округа.
Готовность объекта на данный момент — 50%. Специалисты уже завершили там демонтажные работы, заменили все окна, выполнили реконструкцию кровли. Сейчас они проводят внутреннюю отделку помещений, а также налаживают инженерные сети.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.