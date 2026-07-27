Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад «Василек» на станции Тюрлема в Чувашии обновят к 1 октября

Сейчас там проводят внутреннюю отделку помещений и монтируют инженерные сети.

Ремонт детского сада «Василек», расположенного на станции Тюрлема в Чувашской Республике, намерены завершить к 1 октября 2026 года. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Козловского муниципального округа.

Готовность объекта на данный момент — 50%. Специалисты уже завершили там демонтажные работы, заменили все окна, выполнили реконструкцию кровли. Сейчас они проводят внутреннюю отделку помещений, а также налаживают инженерные сети.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Чувашия: республика на берегах Волги с богатой историей и самобытной культурой
Чувашская Республика, или Чувашия, — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны. Регион известен древними традициями, развитой промышленностью, сельским хозяйством и уникальной культурой чувашского народа. Столицей республики являются Чебоксары — один из крупнейших городов Поволжья. Собрали все самое главное.
Читать дальше