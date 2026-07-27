Спасением волгоградских дорог в жару займутся в Волгоградской области

Ход реализации дорожных проектов в условиях летней жары, а также дополнительные задачи в этой сфере обсудили на совещании у губернатора Волгоградской области. Андрей Бочаров напомнил, что в этом году объем работ в дорожном строительстве запланирован в объеме более 200 км. Общий уровень готовности объектов составил 50%. В приоритете остаются стратегически важные направления в дорожном строительстве в сторону Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.