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Спасением волгоградских дорог в жару займутся в Волгоградской области

Ход реализации дорожных проектов в условиях летней жары, а также.

Ход реализации дорожных проектов в условиях летней жары, а также дополнительные задачи в этой сфере обсудили на совещании у губернатора Волгоградской области. Андрей Бочаров напомнил, что в этом году объем работ в дорожном строительстве запланирован в объеме более 200 км. Общий уровень готовности объектов составил 50%. В приоритете остаются стратегически важные направления в дорожном строительстве в сторону Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

— В настоящее время дорожные работы продолжаются в сложных условиях летнего температурного максимума. Это требует от подрядных организаций реализации дополнительных мероприятий по организации труда, а также использования высококачественных материалов, — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль за ходом и качеством реализации, а также своевременным финансированием утвержденных планов-графиков выполнения дорожных работ. В повестке поставленных задач — и безусловное исполнение мер, ограничивающих движение большегрузов по автомобильным региональным дорогам в дневное время. Также Андрей Бочаров заявил о необходимости пролива водой участков дорог с большой транспортной нагрузкой.