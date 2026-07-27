Кто может воспользоваться гаражной амнистией

В частности, речь идет о том, что водители старше 19 лет смогут управлять транспортом категории AII (багги, вездеходы и другие внедорожники, чья масса не превышает 3,5 т, а вместимость составляет до восьми человек). Для этого будет нужен стаж вождения не менее 1 года.