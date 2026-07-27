Кто может воспользоваться гаражной амнистией

Под гаражную амнистию попадают только капитальные гаражи и земельные участки под ними, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Парламентарий уточнил, что больше всего подобных гаражей было создано в 1970—1980-е годы. Они возводились легально, но в итоге оказались «вне всех правил».
Депутат добавил, что по гаражной амнистии оформлено уже почти 800 тыс. гаражей.
«И мы считаем, что еще даже половина не прошла. Поэтому мы и продлеваем», — заявил Крашенинников.
Гаражная амнистия не распространяется на многоуровневые парковки. Причина заключается в том, что они являются другими сооружениями. Закон также не относится к гаражам под многоквартирными домами и ракушкам, объяснил парламентарий.
Закон о гаражной амнистии действует в стране с сентября 2021 года. Срок программы должен был закончиться 1 сентября 2026 года. Однако Совет Федерации поддержал продление льготы до 2031 года.
Кому разрешили управлять вездеходами.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает водителям с правами категорий B, C и D управлять багги и внедорожниками.
В частности, речь идет о том, что водители старше 19 лет смогут управлять транспортом категории AII (багги, вездеходы и другие внедорожники, чья масса не превышает 3,5 т, а вместимость составляет до восьми человек). Для этого будет нужен стаж вождения не менее 1 года.
Нововведения будут относиться только к арендованной технике. Арендодатель обязан провести инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации такой самоходной машиной. Правительство получит право установить правила заключения и исполнения договоров аренды этой техники.
Читайте РБК Life в «Максе».