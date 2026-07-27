Пришла жара. Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь

В Перми 26 июля 2026 года среднесуточная температура достигла +32,8°С. Это рекордный показатель за последние 55 лет. Пик жары до +35°С в Пермском крае ожидается 27 июля 2026 года. Непривычная уральцам погода грозит серьёзной опасностью вплоть до угрозы жизни, рассказала доктор медицинских наук Лариса Волкова. Симптомы теплового удара, первая помощь при тепловом ударе и как защитить себя от опасной жары — в материале perm.aif.ru.