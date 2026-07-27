Пришла жара. Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь

В Перми 26 июля 2026 года среднесуточная температура достигла +32,8°С. Это рекордный показатель за последние 55 лет. Пик жары до +35°С в Пермском крае ожидается 27 июля 2026 года. Непривычная уральцам погода грозит серьёзной опасностью вплоть до угрозы жизни, рассказала доктор медицинских наук Лариса Волкова. Симптомы теплового удара, первая помощь при тепловом ударе и как защитить себя от опасной жары — в материале perm.aif.ru.
Что такое тепловой удар.
Тепловой удар — это критический перегрев организма до 40 и выше. При обезвоживании останавливается потоотделение. Кровь сгущается, её объём падает, из-за этого она не может эффективно отводить к коже тепло из мышц и внутренних органов.
"Пот становится концентрированным, хуже выводится, а затем мозг полностью блокирует процесс, чтобы сохранить остатки влаги для сердца и мозга. Температура тела начинает расти со скоростью 1 за 10−15 минут, что ведёт к неконтролируемому перегреву, — рассказала учёный из ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.
Критической температурой тела считается 41,5°C, когда начинается процесс денатурации белков — разрушения молекул, из которых построены все ферменты и структурные ткани организма. Первыми в течение 1 часа отмирают нейроны мозга и клетки печени. Печень перестаёт очищать кровь от токсинов, а почки выводить шлаки. Без экстренной помощи организм получает необратимые повреждения внутренних органов.
Симптомы теплового удара.
При тепловом ударе человек может чувствовать себя нормально, продолжать находиться на жаре и потерять сознание и способность к самоохлаждению еще до того, как поймет серьезность ситуации, — предупреждает Лариса Волкова.
Поэтому в жару надо следить за признаками теплового удара, чтобы принять меры до того, как состояние человека станет критическим. О тепловом ударе сигнализируют:
слабость;
сонливость;
пульсирующая головная боль;
жажда;
сухость во рту;
головокружение;
нарушение координации;
учащённое дыхание и сердцебиение;
покраснение кожи.
При этих симптомах организм ещё может компенсировать нагрузку, но если их проигнорировать, может прекратиться потоотделение, и состояние резко ухудшится. В этом случае:
кожа становится горячей, красной и сухой;
возникает спутанность сознания;
появляются судороги;
возможен обморок.
Первая помощь при тепловом ударе.
При тепловом ударе надо как можно быстрее:
укрыться в тени или в прохладном помещении;
расстегнуть тесную одежду;
выпить прохладной воды;
охладить тело влажными полотенцами, лучше всего холодные компрессы прикладывать к шее, подмышкам, голове, паховой области, где проходят крупные сосуды;
смачивать кожу из пульверизатора;
обдуваться вентилятором или просто находиться на сквозняке.
«Скорую помощь нужно вызывать, если у человека возникли спутанность сознания, галлюцинации, обморок, судороги, рвота, резкое ухудшение состояния, температура тела около 40 , невозможность пить или глотать, а также нарушение дыхания или сердечного ритма. Эти симптомы говорят об угрозе жизни. Особенно быстро состояние ухудшается у детей», — пояснил эксперт.
По её словам, охлаждение должно быть интенсивным, но постепенным.
Что нельзя делать при тепловом ударе.
При тепловом ударе нельзя:
принимать жаропонижающие;
прикладывать пакетами со льдом или в помещать человека в ледяную ванну, так как сильный холод может вызвать спазм сосудов и этим затруднить отдачу тепла;
поить человека без сознания, так как можно залить дыхательные пути.
Как предотвратить тепловой удар.
Чтобы снизить риски возникновения теплового удара, нужно:
носить светлую одежду из лёгких натуральных тканей (лён или хлопок), которая не препятствует потоотделению и не нагревается так, как одежда тёмных цветов;
носить светлый головной убор или пользоваться зонтом от солнца, чтобы избежать прямого нагрева черепа и сосудов мозга;
пить достаточно воды до появления жажды, но исключить алкоголь и кофеин, которые обезвоживают и сгущают кровь, ухудшая теплоотдачу;
обливать тело водой или просто смачивать одежду, так как испарение воды эффективно снижает температуру кожи.