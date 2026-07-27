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Около 60 человек находятся в ПВР после воздушной атаки на Ростов-на-Дону

После воздушной атаки на Ростов-на-Дону 56 человек находятся в ПВР.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Около 60 человек находятся в пункте временного размещения после воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров — на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.

«Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что людям оказывается вся необходимая помощь.

Пострадавшее социальное учреждение — центр для лиц без определенного места жительства. На момент атаки в учреждении находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал.

В результате падения осколков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения.

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