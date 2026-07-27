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Что произошло после того, как в учебном заведении Беларуси сотрудник отправил в чат документы на ученика с его диагнозом

В Беларуси сотрудник послал в чат документ с диагнозом ученика — что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сотрудник отправил в чат документы с диагнозом ученика — что было дальше. Подробности сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

Сотрудник учебного заведения по просьбе родителей ученика отправил в чат Viber образцы документов, связанные с освобождением от экзамена. В отправленных документах были личные данные другого ученика. Речь идет про информацию о здоровье, диагнозах (специальные персональные данные).

«Об этом стало известно руководству учреждения образования, в результате к виновному лицу применены меры дисциплинарного взыскания», — отметили в НЦЗПД.

В центре напомнили, что нарушение сотрудником порядка обработки персональных данных — основание для его привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения договора.

Тем временем масштабная схема с рабочим днем 48 минут раскрыта в Минске.

Кроме того, в Беларуси проверка нашла сотрудника на важной должности, который работал 4 минуты 48 секунд в день.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.