Что произошло после того, как в учебном заведении Беларуси сотрудник отправил в чат документы на ученика с его диагнозом

В Беларуси сотрудник отправил в чат документы с диагнозом ученика — что было дальше. Подробности сообщает Национальный центр защиты персональных данных.
Сотрудник учебного заведения по просьбе родителей ученика отправил в чат Viber образцы документов, связанные с освобождением от экзамена. В отправленных документах были личные данные другого ученика. Речь идет про информацию о здоровье, диагнозах (специальные персональные данные).
«Об этом стало известно руководству учреждения образования, в результате к виновному лицу применены меры дисциплинарного взыскания», — отметили в НЦЗПД.
В центре напомнили, что нарушение сотрудником порядка обработки персональных данных — основание для его привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения договора.
Тем временем масштабная схема с рабочим днем 48 минут раскрыта в Минске.
Кроме того, в Беларуси проверка нашла сотрудника на важной должности, который работал 4 минуты 48 секунд в день.
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