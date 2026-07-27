Что произошло после того, как в учебном заведении Беларуси сотрудник отправил в чат документы на ученика с его диагнозом

Сотрудник учебного заведения по просьбе родителей ученика отправил в чат Viber образцы документов, связанные с освобождением от экзамена. В отправленных документах были личные данные другого ученика. Речь идет про информацию о здоровье, диагнозах (специальные персональные данные).