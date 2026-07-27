Число работающих тамбовских АЗС выросло на 30% с введением «чета-нечета»

Решение о введении в Тамбовской области временного порядка реализации бензина по системе «чет-нечет» приняли по итогам голосования на портале «Госуслуги». В опросе участвовали свыше 8 тыс. автомобилистов, из которых 80,1% поддержали введение этой меры. Кроме того, жители региона высказались за установление минимального лимита отпуска топлива на одну заправку в диапазоне от 20 л до 30 л. Однако власти воздержались от установки такого ограничения.