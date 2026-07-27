Врач Балаев объяснил, почему нельзя долго сидеть в туалете с телефоном

Длительное сидение, особенно в сочетании с использованием телефона, может вызвать онемение, покалывание и ощущение «отсиженных» ног. Когда человек встаёт, кровообращение восстанавливается, и эти симптомы обычно проходят. Однако не стоит их игнорировать, так как они могут быть связаны с более серьёзными проблемами.