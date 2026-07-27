Врач Балаев объяснил, почему нельзя долго сидеть в туалете с телефоном

Долгое пребывание на унитазе может негативно сказаться на здоровье. Давление сиденья с отверстием на ягодицы и бедра нарушает кровообращение в ногах и тазу, предупредил врач Алексей Балаев в беседе с РИАМО.
Длительное сидение, особенно в сочетании с использованием телефона, может вызвать онемение, покалывание и ощущение «отсиженных» ног. Когда человек встаёт, кровообращение восстанавливается, и эти симптомы обычно проходят. Однако не стоит их игнорировать, так как они могут быть связаны с более серьёзными проблемами.
Алексей Балаев отметил, что длительное сидение также может негативно сказаться на венах прямой кишки и малого таза. При натуживании повышается давление в этой зоне, что может привести к застою крови и развитию геморроя или анальных трещин. Чем дольше и чаще человек сидит на унитазе, тем выше риск возникновения этих проблем.
Резкое вставание после долгого сидения может привести к обмороку из-за резкого снижения артериального давления. Также возможен дефекационный обморок, вызванный сильным натуживанием, которое раздражает блуждающий нерв, замедляет сердечный ритм и снижает давление.
Врач рекомендует не превращать туалет в комнату отдыха, ограничивать время сидения несколькими минутами, избегать чрезмерного натуживания и плавно вставать, не делая резких движений.
При головокружении следует присесть или прилечь. Повторяющиеся обмороки, боль в груди или сердцебиение требуют обращения к врачу.