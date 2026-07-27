Красноярцам рассказали, почему не стоит есть чипсы и орешки из общей пачки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перекус из одной упаковки может привести к обмену микроорганизмами, предупредили в краевом Роспотребнадзоре.
Они попадают на чипсы, сухарики и орехи с рук, а риск заражения возрастает, если кто-то в компании кашляет или чихает.
Соль не делает закуски безопасными: некоторые возбудители способны сохраняться на сухих поверхностях. Поэтому угощение лучше заранее разделить по индивидуальным пиалам или стаканчикам. Для общей миски можно использовать ложку или щипцы.
Перед перекусом необходимо вымыть руки либо воспользоваться антисептиком. Пить из одной бутылки также не рекомендуется: микроорганизмы из слюны остаются на горлышке.