Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диарея и расстройства пищеварения у взрослых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Статья носит информационный характер. Перед применением любых методов диагностики, лечения, лекарственных средств, биологически активных добавок или медицинских изделий проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Статья носит информационный характер. Перед применением любых методов диагностики, лечения, лекарственных средств, биологически активных добавок или медицинских изделий проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания.

Диарея быстро выбивает из обычного ритма: приходится менять планы, следить за водой, едой и общим состоянием. Если человек уже обсуждал с врачом средства для поддержки кишечника и рассматривает Энтерол, важно следовать инструкции.

Диареей считают три и более эпизода жидкого стула в сутки (по данным ВОЗ). Устойчивая диарея продолжается 14 дней и дольше; при любом затяжном течении нужна очная оценка.

Диарея может быть связана с разными причинами: кишечной инфекцией, пищевой погрешностью, приёмом антибиотиков, хроническими болезнями, непереносимостью продуктов или другими состояниями. Поэтому выбор средства поддержки зависит от клинической ситуации, возраста пациента, противопоказаний и сопутствующей терапии.

Перед применением лекарственных средств важно ознакомиться с официальной инструкцией. Если симптомы сохраняются, усиливаются или повторяются, необходима консультация специалиста.

Комментарий подготовлен Натальей Кирпичниковой — провизором, медицинским экспертом аптечной сети «Ригла».

Когда нужна срочная помощь.

Не ждите, если появились нетипичные признаки (тянущие боли, стул с прожилками крови). Они могут говорить об обезвоживании или инфекции, при которой самолечение опасно.

Признак.

Что делать.

Жажда, сухость губ.

Пить раствор для восполнения жидкости по инструкции.

Редкое мочеиспускание, слабость.

Обратиться к врачу в ближайшее время.

Сонливость, спутанность, холодные конечности.

Вызвать скорую помощь.

Кровь в стуле, сильная боль, высокая температура.

Не откладывать медицинскую помощь.

Что можно сделать в первые часы.

Главная задача — не допустить обезвоживания. Пить лучше дробно: небольшими порциями каждые 10−15 минут. Подходят аптечные растворы для восполнения жидкости и солей, приготовленные строго по инструкции. Воду, сладкий чай или газировку нельзя считать полной заменой таким растворам.

Питание должно быть щадящим. В первые сутки обычно легче переносится простая еда: рис, сухари, банан, печёное яблоко, нежирная курица, кисель. Жирное, острое, алкоголь, молоко и сладкие напитки лучше временно убрать.

Если врач уже назначал схему на подобные случаи, перед поездкой или выходными удобно воспользоваться поиском лекарств и закупиться в аптеке. Начинать новые препараты без консультации не стоит, особенно при крови в стуле, температуре или сильной боли.

Лекарства и добавки: что важно знать.

Лекарственные средства проходят государственную регистрацию и применяются по инструкции: с показаниями, противопоказаниями, дозировкой и возможными нежелательными реакциями. Энтерол зарегистрирован как лекарственное средство (сведения о регистрации и инструкции доступны в Государственном реестре ГРЛС).

Биологически активные добавки (БАД) не являются лекарственными средствами и не предназначены для лечения заболеваний. Это важно учитывать, когда человек выбирает средство «для кишечника» только по названию или обещаниям на упаковке.

Средства, замедляющие работу кишечника, нельзя применять при крови в стуле и высокой температуре без назначения врача. Антибиотики также не используют «на всякий случай»: они нужны только при определённых инфекциях и под контролем специалиста.

Роспотребнадзор для профилактики кишечных инфекций рекомендует мыть руки перед едой и после туалета, тщательно мыть овощи, фрукты и зелень, использовать безопасную воду и соблюдать чистоту при приготовлении пищи.

Восстановление после эпизода.

После улучшения не стоит сразу возвращаться к тяжёлой пище. Рацион расширяют постепенно: каши, нежирное мясо, кисели, запечённые фрукты, затем привычные продукты по переносимости. Если диарея возвращается после молока, сладких напитков или жирной еды, это стоит отметить и обсудить с врачом.

Полезно 1−2 дня фиксировать частоту стула, температуру, количество выпитой жидкости и связь с едой. Такие записи помогают врачу быстрее понять, нужна ли диагностика.

Итог.

Диарея у взрослого — не самостоятельный диагноз, а симптом многих заболеваний. В первые часы важны питьё, щадящее питание и контроль тревожных признаков. При крови в стуле, высокой температуре, признаках обезвоживания, сильной боли, беременности, хронических болезнях или затяжном течении нужна срочная медицинская помощь.

Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

18+

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше