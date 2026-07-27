В Хабаровском крае аэропорт Богородского готовят к открытию в августе

В Хабаровском крае новый аэропорт может принять первых пассажиров уже в августе. В Богородском завершён монтаж быстровозводимого здания аэровокзала, сейчас специалисты настраивают и тестируют оборудование, сообщают «Хабаровские авиалинии».
Контракт на поставку и монтаж модульного здания каркасного типа предусматривал завершение работ до 2027 года, однако подрядчик справился с задачей досрочно — на год раньше установленного срока.
Аэровокзал построен в рамках программы «Развитие опорной сети аэродромов» в соответствии с планом Росавиации по капитальному ремонту объектов аэродромной инфраструктуры и возведению некапитальных сооружений.
Аэропорт Богородского входит в состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». После завершения настройки и тестирования оборудования авиагавань сможет подготовиться к приёму первых пассажиров.