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В Хабаровском крае аэропорт Богородского готовят к открытию в августе

Аэровокзал в Богородском построили на год раньше срока — сейчас там настраивают и тестируют оборудование.

В Хабаровском крае новый аэропорт может принять первых пассажиров уже в августе. В Богородском завершён монтаж быстровозводимого здания аэровокзала, сейчас специалисты настраивают и тестируют оборудование, сообщают «Хабаровские авиалинии».

Контракт на поставку и монтаж модульного здания каркасного типа предусматривал завершение работ до 2027 года, однако подрядчик справился с задачей досрочно — на год раньше установленного срока.

Аэровокзал построен в рамках программы «Развитие опорной сети аэродромов» в соответствии с планом Росавиации по капитальному ремонту объектов аэродромной инфраструктуры и возведению некапитальных сооружений.

Аэропорт Богородского входит в состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». После завершения настройки и тестирования оборудования авиагавань сможет подготовиться к приёму первых пассажиров.