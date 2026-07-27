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Жена губернатора Нижегородской области стала участницей заплыва X — WATERS

Екатерина Никитина уже не первый раз принимает участие в мероприятии.

Источник: Комсомольская правда

Екатерина Никитина приняла участие в ежегодном заплыве X — WATERS (12+), который проходил 25−26 июля в Нижнем Новгороде. О своих впечатлениях она написала на своей странице в социальной сети.

Жена главы региона отметила, что не в первый раз принимает участие в мероприятии. В этом году она проплыла два километра.

-Почему-то в этом году два километра дались тяжелее, чем в прошлом, — делится Екатерина Никитина.

Также участница намекнула, что не собирается останавливаться на достигнутом и в следующем году снова намерена преодолеть дистанцию.

В ночном заплыве X — WATERS (12+) также принимал участие и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Он отметил, что ночной маршрут еще лучше раскрыл виды Нижнего Новгорода.